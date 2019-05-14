Аукцион на уход за растениями возле резиденции Кадырова за 34,8 млн рублей отменили

Аукцион по выбору подрядчика, который должен ухаживать за растениями в резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова, отменили

Об этом сообщается на портале госзакупок. На этом сайте 3 апреля появилось извещение об отмене определения исполнителя.

Как сообщали Юга.ру, бюджета Чечни на уход за растениями у резиденции Кадырова хотели выделить 34,8 млн рублей.

В 2018 году на обслуживание рабочей резиденции Кадырова из бюджета собирались выделить 51,1 млн рублей. Подрядчик должен был убирать здания, ухаживать за садом, вывозить мусор и мыть фасады. Для этого искали работников не моложе 18 и не старше 40 лет.

Однако этот аукцион также на состоялся. На портале госзакупок указано, что на участие в аукционе не было подано ни одной заявки.