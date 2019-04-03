На уход за растениями возле резиденции Кадырова хотят потратить 34,8 млн рублей из бюджета Чечни

На портале госзакупок в конце марта начали принимать заявки по выбору подрядчика, который будет ухаживать за растениями в резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова

Прием заявок завершится 17 апреля, аукцион проведут 22 апреля. В закупке сказано, что на «выполнение работ по содержанию зеленой зоны территории административного комплекса по ул. Рубежная, ул. Тбилисская, р. Сунжа» из бюджета Чечни выделят 34,8 млн рублей.

В документации аукциона есть техзадание, в котором закреплена очистка территории от мусора, выкашивание и прополка газонов, полив растений и газонов, уход за цветниками.

Пока на аукцион не поступило ни одной заявки.