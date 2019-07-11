Прокуратура назвала наиболее вероятную причину гибели кубанской гандболистки в Польше
Прокуратура Польши получила заключение судебно-медицинской экспертизы игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой, погибшей 7 июля
По предварительному заключению судмедэкспертизы, девушка погибла из-за утопления, рассказали РИА «Новости» представители окружной прокуратуры Эльблонга.
Экспертизу провели 10 июля, при этом следствие еще не получило официальное письменное заключение, пишет RT.
Как сообщали Юга.ру, уроженка Краснодарского края, игрок «Ставрополья» Екатерина Королева выступала со сборной на чемпионате Европы по пляжному гандболу, который проходил со 2 по 7 июля в польском городе Старе-Яблонки. Спортсменка утонула 8 июля в озере рядом с игровыми кортами.
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