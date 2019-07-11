Прокуратура назвала наиболее вероятную причину гибели кубанской гандболистки в Польше

Экспертизу провели 10 июля, при этом следствие еще не получило официальное письменное заключение, пишет RT .

Как сообщали Юга.ру, уроженка Краснодарского края, игрок «Ставрополья» Екатерина Королева выступала со сборной на чемпионате Европы по пляжному гандболу, который проходил со 2 по 7 июля в польском городе Старе-Яблонки. Спортсменка утонула 8 июля в озере рядом с игровыми кортами.