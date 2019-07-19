На Кубани похоронили погибшую в Польше гандболистку
В селе Киевском Крымского района 18 июля похоронили погибшую 20-летнюю гандболистку Екатерину Королеву
На прощание со спортсменкой пришло большое количество людей: родственники, друзья, руководство и игроки команды «Ставрополье» и других клубов, спортивный директор Федерации гандбола России Станислав Кулинченко, а также болельщики из Ставрополя, Краснодара, Волгограда и других городов.
«Мы скорбим вместе со всей гандбольной семьей в связи с утратой Екатерины Королевой. Случишееся с нашей гандболистой — большое горе. Мы выражаем родным и близким глубочайшие соболезнования», — отметили в пресс-службе ФГР.
Как сообщали Юга.ру, Екатерина Королева выступала со сборной на чемпионате Европы по пляжному гандболу, который проходил со 2 по 7 июля в польском городе Старе-Яблонки. Спортсменка погибла 8 июля в озере рядом с игровыми кортами. По предварительному заключению судмедэкспертизы, девушка погибла из-за утопления.
Интервью с организатором Geek Picnic в Краснодаре Серафимой Чичевой
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.