На Кубани похоронили погибшую в Польше гандболистку

На прощание со спортсменкой пришло большое количество людей: родственники, друзья, руководство и игроки команды «Ставрополье» и других клубов, спортивный директор Федерации гандбола России Станислав Кулинченко, а также болельщики из Ставрополя, Краснодара, Волгограда и других городов.

«Мы скорбим вместе со всей гандбольной семьей в связи с утратой Екатерины Королевой. Случишееся с нашей гандболистой — большое горе. Мы выражаем родным и близким глубочайшие соболезнования», — отметили в пресс-службе ФГР.