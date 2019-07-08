Кубанская гандболистка утонула в Польше
В Польше 7 июля утонула 20-летняя гандболистка национальной сборной России по пляжному гандболу
Екатерина Королева выступала на чемпионате Европы по пляжному гандболу, который проходил со 2 по 7 июля в польском городе Старе-Яблонки.
По предварительным данным, гандболистка утонула в водоеме рядом с игровыми кортами. Полиция Польши выясняет обстоятельства случившегося. Им оказывает содействие Федерация гандбола России (ФГР).
Королева родилась 8 октября 1998 года в Крымске. С 15 лет занималась гандболом, играла в «Ставрополье» на позиции левого крайнего, выступала в молодежной сборной России, сообщили в пресс-службе ФГР.
Как писали Юга.ру, в 2017 году две гандболистки «Ростова-Дона» спасли глухонемого парня, который тонул в Азовском море.
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