Кубанская гандболистка утонула в Польше

В Польше 7 июля утонула 20-летняя гандболистка национальной сборной России по пляжному гандболу

Екатерина Королева выступала на чемпионате Европы по пляжному гандболу, который проходил со 2 по 7 июля в польском городе Старе-Яблонки.

По предварительным данным, гандболистка утонула в водоеме рядом с игровыми кортами. Полиция Польши выясняет обстоятельства случившегося. Им оказывает содействие Федерация гандбола России (ФГР).

Королева родилась 8 октября 1998 года в Крымске. С 15 лет занималась гандболом, играла в «Ставрополье» на позиции левого крайнего, выступала в молодежной сборной России, сообщили в пресс-службе ФГР.