Появились подробности гибели кубанской гандболистки в Польше

Краснодарский край, В мире

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СМИ 8 июля опубликовали подробности гибели кубанской гандболистки Екатерины Королевой

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Спортсменка выступала на чемпионате Европы по пляжному гандболу, который проходил со 2 по 7 июля в польском городе Старе-Яблонки. Королева утонула в озере рядом с игровыми кортами.

Eurosport пишет, что гандболистка прыгнула в озеро с пристани. Она проигнорировала запрещающую табличку. Когда на месте происшествия появился полицейский патруль, девушку реанимировали, однако спасти ее не удалось. Делом занимается прокуратура. Запланирована судебно-медицинская экспертиза.

Гандбол Происшествия смерть
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