Женщина и два ребенка пострадали в лобовом ДТП на Кубани

Краснодарский край

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На трассе под Белореченском 3 августа произошла автомобильная авария, есть пострадавшие

ДТП случилось около 9:00 на трассе Майкоп — Бжедугхабль — Усть-Лабинск — Кореновск. По предварительным данным, фургон Volkswagen Transporter выехал на встречку и врезался в автомобиль Toyota.

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В аварии пострадали водитель и пассажиры Toyota — 43-летняя женщина и два ребенка 12 и 17 лет, они находятся в больнице, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Также травмы получил водитель Volkswagen.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

«При высокой интенсивности движения на дорогах полиция Кубани просит водителей быть осторожными и не допускать опасных ситуаций», — добавили в пресс-службе краевого МВД.

Как писали Юга.ру, ночью 2 августа в Северском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека и  пострадали четверо, в том числе два ребенка.

Белореченский район ДТП

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