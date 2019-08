Женщина и два ребенка пострадали в лобовом ДТП на Кубани

View this post on Instagram

Сегодня, 3 августа около 09:00 на трассе в районе Белореченска, водитель «Volkswagen» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Toyota» . В результате лобового столкновения с места аварии были госпитализированы: женщина и два ребенка — все они находились в автомобиле «Toyota».. . #chp_krd