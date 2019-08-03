Женщина и два ребенка пострадали в лобовом ДТП на Кубани

На трассе под Белореченском 3 августа произошла автомобильная авария, есть пострадавшие

ДТП случилось около 9:00 на трассе Майкоп — Бжедугхабль — Усть-Лабинск — Кореновск. По предварительным данным, фургон Volkswagen Transporter выехал на встречку и врезался в автомобиль Toyota.

В аварии пострадали водитель и пассажиры Toyota — 43-летняя женщина и два ребенка 12 и 17 лет, они находятся в больнице, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Также травмы получил водитель Volkswagen.