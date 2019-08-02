На Кубани два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с тремя машинами
В Северском районе ночью 2 августа в ДТП погибло два человека и еще четверо пострадали, среди них два ребенка
Авария произошла около 3:00 на трассе А-146. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу, где столкнулся с машинами ВАЗ-2110 и Renault Logan.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗа. С места аварии с травмами госпитализировали водителя и двух пассажиров Chevrolet, среди которых 9-летний ребенок. Также в больницу доставили семилетнего ребенка из отечественной машины. В Renault никто не пострадал.
Полиция проодит проверку, устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 31 июля на трассе в Мостовском районе перевернулся микроавтобус. Погиб 10-летний мальчик. Кроме того, той же ночью в Туапсинском районе машина сбила двух пешеходов, погибла 63-летняя женщина.
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