На Кубани два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с тремя машинами

В Северском районе ночью 2 августа в ДТП погибло два человека и еще четверо пострадали, среди них два ребенка

Авария произошла около 3:00 на трассе А-146. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу, где столкнулся с машинами ВАЗ-2110 и Renault Logan.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗа. С места аварии с травмами госпитализировали водителя и двух пассажиров Chevrolet, среди которых 9-летний ребенок. Также в больницу доставили семилетнего ребенка из отечественной машины. В Renault никто не пострадал.

Полиция проодит проверку, устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.