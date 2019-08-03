На Кубань вернутся сильные дожди, в море ожидается шторм

В Краснодарском крае 4 и 5 августа будет действовать экстренное предупреждение по непогоде

По данным краевого центра мониторинга и прогнозирования ЧС, 4 и 5 августа в регионе пройдут сильные дожди с грозой и градом. Ветер переменных направлений усилится до 15-20 м/с, порывы могут достигать 25 м/с, на Азовском побережье — до 29 м/с.

В Черном и Азовском морях прогнозируют волнение, на Азовском побережье — нагонная волна, сообщили в пресс-службе МЧС Кубани.

В Краснодаре в воскресенье и понедельник будет действовать штормовое предупреждение. В краевом центре пройдут грозовые ливни, возможен град. Шквалистый ветер усилится до 20-22 м/с, предупредили в пресс-службе мэрии.

В чрезвычайных ситуациях сделает звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 (для жителей региона), 8 (861) 214-33-36 (для жителей Краснодара), 112 или 101.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи 4 августа ожидается ухудшение погоды. Все службы города перевели в режим повышенной готовности.