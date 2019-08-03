Альпиниста из Румынии с травмой ноги эвакуировали с Эльбруса

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии 3 августа сотрудники МЧС помогли иностранному туристу с травмой ноги спуститься с горы

В 8:40 спасателям сообщили, что на горе Эльбрус на высоте 5,1 тыс. метров 33-летний мужчина из Румынии получил травму ноги.

На место проишествия отправились три специалиста Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, пишет RT.

В 10:40 поисково-спасательная операция была завершена. Альпиниста эвакуировали с горы, спустили на поляну Азау и передали медикам.

Как сообщали Юга.ру, в мае при восхождении на Эльбрус умер турист из Украины, в июле альпинист из Ирландии погиб при спуске с горы.