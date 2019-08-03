В Новороссийске из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки

Краснодарский край

Распечатать

В Новороссийске вечером 2 августа произошел пожар в многоэтажном жилом доме

Читайте также:

Сообщение о возгорании в трехэтажном доме на улице Михаила Борисова, 3 поступило в 18:18. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 16 жильцов.

В 18:52 огонь на площади 35 кв. метров был потушен. На месте работали восемь сотрудников МЧС и две спецмашины.

Один человек спасен, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в апреле в Новороссийске спасатели эвакуировали 150 человек из-за пожара в многоэтажке.

МЧС Новороссийск Пожары

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Новости

Альпиниста из Румынии с травмой ноги эвакуировали с Эльбруса
В центре Краснодара запретят остановку машин на двух улицах
В Новороссийске из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки
Власти Кубани рассказали о 900 га спорной территории при установлении границы с Адыгеей
Прокурор просит почти шесть лет колонии на двоих для владельца и арендатора шашлычной в Сочи, где произошел пожар с 11 погибшими
В цехе по переработке шерсти во Владикавказе произошел взрыв и пожар. Пострадали 12 человек

Лента новостей

Статьи

«Здесь вместо цветов на могилу кладут камни»

История Еврейского кладбища Краснодара

Как начали отмечать День ВДВ в Краснодаре

Фото и видео из соцсетей

Гендиректор «Зенита» пригласил Rammstein на матч против «Краснодара»

Игра пройдет 3 августа на «Газпром Арене»

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале