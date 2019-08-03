В Новороссийске из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки
В Новороссийске вечером 2 августа произошел пожар в многоэтажном жилом доме
Сообщение о возгорании в трехэтажном доме на улице Михаила Борисова, 3 поступило в 18:18. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 16 жильцов.
В 18:52 огонь на площади 35 кв. метров был потушен. На месте работали восемь сотрудников МЧС и две спецмашины.
Один человек спасен, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в апреле в Новороссийске спасатели эвакуировали 150 человек из-за пожара в многоэтажке.
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