В Новороссийске из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки

В Новороссийске вечером 2 августа произошел пожар в многоэтажном жилом доме

Сообщение о возгорании в трехэтажном доме на улице Михаила Борисова, 3 поступило в 18:18. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 16 жильцов.

В 18:52 огонь на площади 35 кв. метров был потушен. На месте работали восемь сотрудников МЧС и две спецмашины.

Один человек спасен, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.