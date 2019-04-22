В Новороссийске 150 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке

В Новороссийске 22 апреля произошел пожар в многоэтажном доме, спасатели эвакуировали 150 жильцов

Сообщение о возгорании в 16-этажном доме на улице Вербовой поступило спасателям в 13:23. Прибывшие на место пожарные установили, что горит обшивка дома на площади 50 кв. метров.

Из здания эвакуировали 150 человек. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огонь потушили в 14:20. На месте работали 17 человек и 5 спецмашин.