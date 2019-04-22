В Новороссийске 150 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке

Краснодарский край

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В Новороссийске 22 апреля произошел пожар в многоэтажном доме, спасатели эвакуировали 150 жильцов

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Сообщение о возгорании в 16-этажном доме на улице Вербовой поступило спасателям в 13:23. Прибывшие на место пожарные установили, что горит обшивка дома на площади 50 кв. метров.

Из здания эвакуировали 150 человек. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огонь потушили в 14:20. На месте работали 17 человек и 5 спецмашин.

Как сообщали Юга.ру, в январе в Новороссийске из горящей многоэтажки на улице Рубина спасатели эвакуировали 120 человек.

МЧС Новороссийск Пожары
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