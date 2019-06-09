Крупный пожар произошел на территории морского университета Новороссийска

В Новороссийске вечером 9 июня произошел пожар на территории Государственного морского университета имени Ф.Ф. Ушакова

В 18:53 поступило сообщение о возгорании на проспекте Ленина в Береговом учебно-тренировочном центре Новороссийска, который находится на территории вуза.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили сильное задымление в отдельно стоящем здании.

К 19:37 огонь на площади 300 кв. метров был локализован, в 22:31 — полностью ликвидирован. На месте работали 36 сотрудников МЧС и 9 спецмашин.