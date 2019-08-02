Гендиректор «Зенита» пригласил Rammstein на матч против «Краснодара»

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» пригласил группу Rammstein на матч питерской команды с «Краснодаром», который состоится 3 августа на «Газпром Арене»

Так вышло из-за накладок в расписаниях Российской премьер-лиги и Лиги чемпионов, где «быки» 7 августа сыграют с «Порту».

Вечером 2 августа на домашнем стадионе «Зенита» состоится концерт немецкой метал-группы Rammstein, а 3 августа в 21:30 состоится футбольный матч.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев 1 августа заявил, что стадион успеют подготовить к матчу менее чем за сутки: график работ уже согласовали со всеми участниками и инженерно-техническими службами. Также специалисты успеют настроить систему видеоповторов VAR, которая должна соответстновать требованиям Международного совета футбольных ассоциаций, пишет ТАСС.

Медведев добавил, что сам пойдет на концерт Rammstein. Кроме того, он пригласил немецких музыкантов посетить матч, если они останутся после выступления.

По словам гендиректора питерского клуба, на концерте Rammstein будет аншлаг, а на матче ожидается средняя посещаемость — примерно 48 тыс. зрителей.

Как сообщали Юга.ру, в прошлом сезоне матч «Зенит» — «Краснодар» посетили 52,5 тыс. человек.