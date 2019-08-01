«Зениту» придется менее чем за сутки подготовить стадион к матчу с «Краснодаром» после концерта Rammstein

У ФК «Зенит» будет менее 24 часов, чтобы подготовить домашнюю арену к матчу РПЛ с «Краснодаром» после концерта Rammstein

Так вышло из-за накладок в расписаниях РПЛ и Лиги чемпионов, где «быки» 7 августа сыграют с «Порту».

Концерт немецкой рок-группы пройдет вечером 2 августа на «Газпром Арене». На следующий день, 3 августа, в 21:30 начнется игра 4-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром».

Изначально в РПЛ из-за концерта Rammstein поставили матч «Зенит» — «Краснодар» на 4 августа, так как двух дней было бы достаточно, чтобы спокойно разобрать сцену и подготовить стадион к матчу.

«Но лига не учла, что "Краснодару" через несколько дней после матча в Питере предстоит дебют в Лиге чемпионов. Хотя примерные даты матчей 3-го отборочного раунда были давно известны. "Быки", увидев календарь чемпионата, обратились в РПЛ с просьбой перенести игру на 2 августа, но это сделать было невозможно — немцы уже забронировали петербургский стадион на эту дату», — пишет «Спорт-Экспресс».

Гендиректор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал изданию, что рассматривался в том числе перенос встречи на стадион «Петровский», но менеджмент «Зенита» принял решение «сделать невозможное и провести в запланированное время и концерт, и матч». Для того, чтобы быстрее разобрать сцену, на стадионе пришлось перенести инженерные сети в тоннелях и сделать специальные пандусы, чтобы увеличить пропускную способность тоннелей для фур и кранов.

В свою очередь гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал ТАСС, что если бы руководства клуба не было уверено в том, что успеет подготовить стадион, концерт и матч не проводились бы впритык.

Он также рассказал, что пригласил на матч участников Rammstein.