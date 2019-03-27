Адыгея закупит 10 машин для доставки на медобследование пожилых жителей отдаленных сел

Адыгея собирается расширить сферу деятельности и автопарк службы мобильных бригад, работающих в сельской местности

Сейчас в службе работает девять спецмашин. Планируется закупить еще десять автомобилей, сообщили порталу Юга.ру в республиканском министерстве труда и социального развития. На эти цели в рамках нацпроекта «Демография» Адыгея получила 19 млн рублей.

«Теперь бригады смогут не только оказывать социально-бытовую, медико-социальную помощь людям старше 65 лет, но и доставлять их для обследований в медицинские организации», — рассказали в ведомстве.

Мобильную службу в Адыгее создали в 2018 году после того, как глава республики Мурат Кумпилов поставил задачу создать необходимые условия для качественной жизни пожилых людей.

Бригады действуют на базе комплексных центров социального обслуживания населения Адыгеи. Машины выезжают по экстренным вызовам и плановым заявкам.

Отмечается, что мобильные бригады делают плановые выезды не реже двух раз в месяц и охватывают все отдаленные населенные пункты республики.

В 2018 году бригады обслужили 2 тыс. 562 пожилых жителя Адыгеи.