Национальный театр Адыгеи сделал бесплатные билеты для пенсионеров

Впервые в республике в рамках Года театра национальный театр Адыгеи имени И.С. Цея сделает для пенсионеров свободный вход на все спектакли.

Также там действует система скидок на билеты для льготников: цена на льготные билеты в Русский государственный драматический театр Адыгеи снизилась до 150 рублей.

«Во все времена театр был и остается, прежде всего, средством человеческого общения. Он меняется, словно живой организм, принимая любое обличье для контакта со зрителем, ищет новые формы существования в окружающем мире и воздействия на него. Теперь пенсионеры, живущие в Майкопе, имеют возможность посещать спектакли театра бесплатно», — рассказали в пресс-службе Национального театра Адыгеи.

Воспользоваться льготой пенсионеры смогут уже 28 мая. В этот день вечером состоится сатирическая комедия по пьесе Чапая Муратова «Рабы власти», которая много лет шла на сцене Национального театра.

Русский драматический театр сейчас завершает работу над постановкой «Тетки» драматурга Александра Коровкина. Премьера комедии состоится 7 июня.