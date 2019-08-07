Аграриев Кубани предупредили о всеядном грибе, который может уничтожить урожай

Ризоктония — грибная болезнь растений, при которой на их поверхности появляются выпуклые поверхностные коростинки.

«Мицелий ризоктонии выглядит нежным и слабым, но в действительности это грозный почвенный патоген, способный нанести посевам серьезный ущерб», — рассказали в пресс-службе компании «Сингента».

Ризоктония поражает свеклу и подсолнечник, зерновые, картофель, кукурузу, огурцы, капусту, клевер и другие растения. Этот возбудитель грибных заболеваний насчитывает около 15 групп, большинство ризоктоний относится к полифагам, то есть они могут появиться на любом растении. Болезнь поражает корневую систему зерновых и молодые всходы, подавляя растение и ослабляя его развитие.

«Если весной на нижней части растущего стебля вы видите овальные или круглые светлые пятна с темной каймой, можете не сомневаться — растение поражено ризоктонией. К сожалению, она практически неистребима, поэтому проблема будет повторяться из года в год», — добавили в «Сингенте».