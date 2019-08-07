Аграриев Кубани предупредили о всеядном грибе, который может уничтожить урожай
Компания «Сингента» предупредила об угрозе грибной болезни растений — ризоктонии
Ризоктония — грибная болезнь растений, при которой на их поверхности появляются выпуклые поверхностные коростинки.
«Мицелий ризоктонии выглядит нежным и слабым, но в действительности это грозный почвенный патоген, способный нанести посевам серьезный ущерб», — рассказали в пресс-службе компании «Сингента».
Ризоктония поражает свеклу и подсолнечник, зерновые, картофель, кукурузу, огурцы, капусту, клевер и другие растения. Этот возбудитель грибных заболеваний насчитывает около 15 групп, большинство ризоктоний относится к полифагам, то есть они могут появиться на любом растении. Болезнь поражает корневую систему зерновых и молодые всходы, подавляя растение и ослабляя его развитие.
«Если весной на нижней части растущего стебля вы видите овальные или круглые светлые пятна с темной каймой, можете не сомневаться — растение поражено ризоктонией. К сожалению, она практически неистребима, поэтому проблема будет повторяться из года в год», — добавили в «Сингенте».
Самые благоприятные для патогена условия — температура почвы 10-22 °С и влажность 60–80%. Посеянная на таком поле пшеница вырастет ослабленной: с ранних этапов роста способность растения усваивать питательные элементы снижается, и в дальнейшем это приводит к снижению продуктивных стеблей, белоколосости, ухудшению качества зерна и полеганию растений. В итоге потери урожая на почвах, пораженных ризоктонией, могут достигать 40%.
В апреле 2019 года эксперты Ставропольского и Краснодарского отделений Россельхозцентра провели масштабную работу, обследовав сотни тысяч гектаров посевных земель на наличие ризоктонии. Исследования показали, что в Ставропольском крае из 303 тыс. га ризоктонией поражены 78 тыс. га. В Краснодарском крае болезнь обнаружили на 15 тыс. га из обследованных 235 тыс. га.
Компания «Сингента» предложила использовать средство от ризоктонии и ряда других почвенных грибов — «Вайбранс. Интеграл». Обработка семян этим препаратом защитит посевы от вредителей и болезней, а также обеспечит дополнительный физиологический эффект в виде мощного развития корневой системы.
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