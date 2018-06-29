Компания «Сингента» создала инновационный препарат для обработки семян
Швейцарская компания «Сингента» предложила аграриям для обработки семян препарат, созданный по инновационной технологии
Современные сорта пшеницы и ячменя не могут реализовать свой потенциал без защиты. Начинать ее нужно со стадии семени, когда растениям угрожают вредители и другие факторы, например патогены, для контроля которых недостаточно однокомпонентных фунгицидов.
В борьбе с насекомыми-вредителями агрономы обычно добавляют в баковую смесь инсектицид. Однако такой способ приводит к неравномерному смешиванию препаратов, их расслоению или выпадению в осадок. Кроме того, оператор может неправильно откалибровать технику, перепутать нормы расхода или последовательность введения компонентов.
Компания «Сингента» предложила аграриям современные и экономически доступные препараты. Один из них — готовый инсектофунгицидный протравитель «Селест Макс».
Препарат предназначен для защиты от семенной и почвенной инфекции, корневых гнилей и насекомых-вредителей. Использование такого средства блокирует развитие фузариозной инфекции и сводит к минимуму риск накопления микотоксинов в зерне.
В состав препарата включен оригинальный инсектицид, который обеспечивает повышение иммунитета и стрессоустойчивость растений, сообщили в пресс-службе «Сингенты».
«Селест Макс» создан по инновационной технологии «Формула М», которую «Сингента» запатентовала несколько лет назад. В состав препаратов, созданных на ее основе, входят специальные полимеры, позволяющие выравнять поверхность семян, обеспечить равномерность распределения препарата и высокую адгезию, а также снижают пыльность и улучшают текучесть семян. Специалисты отмечают, что препарат сохраняется на поверхности семени в нужной дозировке даже после нескольких технологических операций погрузки и разгрузки.
Соотношение цены и качества препарата превосходит баковые смеси по ряду параметров.
Подробную информацию можно получить, позвонив по телефону горячей линии компании «Сингента» 8-800-200-82-82, или на сайте syngenta.ru.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.