Компания «Сингента» создала инновационный препарат для обработки семян

Швейцарская компания «Сингента» предложила аграриям для обработки семян препарат, созданный по инновационной технологии

Современные сорта пшеницы и ячменя не могут реализовать свой потенциал без защиты. Начинать ее нужно со стадии семени, когда растениям угрожают вредители и другие факторы, например патогены, для контроля которых недостаточно однокомпонентных фунгицидов.

В борьбе с насекомыми-вредителями агрономы обычно добавляют в баковую смесь инсектицид. Однако такой способ приводит к неравномерному смешиванию препаратов, их расслоению или выпадению в осадок. Кроме того, оператор может неправильно откалибровать технику, перепутать нормы расхода или последовательность введения компонентов.

Компания «Сингента» предложила аграриям современные и экономически доступные препараты. Один из них — готовый инсектофунгицидный протравитель «Селест Макс».

Препарат предназначен для защиты от семенной и почвенной инфекции, корневых гнилей и насекомых-вредителей. Использование такого средства блокирует развитие фузариозной инфекции и сводит к минимуму риск накопления микотоксинов в зерне.

В состав препарата включен оригинальный инсектицид, который обеспечивает повышение иммунитета и стрессоустойчивость растений, сообщили в пресс-службе «Сингенты».