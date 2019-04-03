Специалисты компании «Сингента» дали советы аграриям по предпосевной обработке семян
В компании «Сингента» рассказали, какими средствами лучше проводить предпосевную обработку семян
В компании пояснили, что предпосевная обработка семян фунгицидными или инсектофунгицидными препаратами обязательна при возделывании зерновых колосовых и других культур, которые выращивают на юге России. Этот прием снижает вероятность поражения культуры болезнями и повреждения вредителями на начальных этапах роста. Препараты позволят получить полноценные всходы и сохранить густоту растений.
Специалисты отмечают, что при выборе препарата нужно учитывать видовой состав патогенов, передающихся через семена и почву. Эксперты «Сингенты» проанализировали более 1 тыс. лабораторных проб семян и почвы, проведенных в прошлом сезоне под урожай 2019 года. Они определили видовой состав возбудителей болезней на семенном материале. В основном он представлен грибами, способствующими развитию болезней озимой пшеницы.
Кроме того, в почве постоянно присутствует значительное количество патогенной микрофлоры — грибов, поражающих корневую систему и способных вызвать гибель растения, сообщили в пресс-службе компании «Сингента». Ежегодный мониторинг проволочника и злаковых мух показывает необходимость использовать инсектицид для контроля вредителей.
Поэтому аграриям рекомендовали проводить предпосевную обработку семян комбинированными готовыми инсектофунгицидными протравителями, которые обеспечат комплексную защиту посева и минимизируют риски ошибок при приготовлении баковых смесей.
Главный агроном агрокомплекса «Кущевский» Геннадий Гутаренко рассказал, что осенью 2017 года хозяйство решило попробовать препарат «Селест Макс».
«Густота растений в варианте с обработкой препаратом была на 19% больше стандартной баковой смеси фунгицида и инсектицида. Растения были более выровненные по высоте, с мощной корневой системой», — сказал он.
По словам специалиста, урожайность с этим препаратом составила 63,2 ц/га против стандартных 61,4 ц/га.
Главный агроном «ОПХ имени Тимирязева» Александр Федоренко рассказал, что в 2015 году на предприятии при посеве озимой пшеницы 25% семян обработали препаратом «Селест Топ».
«Осенью и с начала весенней вегетации на обработанных площадях наблюдалось гораздо меньшее повреждение вредителями, чем на варианте баковой смеси. Урожайность превышала традиционную на 3 ц/га», — отметил он.
Агроном добавил, что в 2016 и 2017 годах для обработки семян озимой пшеницы на 100% использовали этот препарат. Урожайность в эти годы составила 70,6 и 76,1 ц/га соответственно.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.