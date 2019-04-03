Специалисты компании «Сингента» дали советы аграриям по предпосевной обработке семян

В компании «Сингента» рассказали, какими средствами лучше проводить предпосевную обработку семян

В компании пояснили, что предпосевная обработка семян фунгицидными или инсектофунгицидными препаратами обязательна при возделывании зерновых колосовых и других культур, которые выращивают на юге России. Этот прием снижает вероятность поражения культуры болезнями и повреждения вредителями на начальных этапах роста. Препараты позволят получить полноценные всходы и сохранить густоту растений.

Специалисты отмечают, что при выборе препарата нужно учитывать видовой состав патогенов, передающихся через семена и почву. Эксперты «Сингенты» проанализировали более 1 тыс. лабораторных проб семян и почвы, проведенных в прошлом сезоне под урожай 2019 года. Они определили видовой состав возбудителей болезней на семенном материале. В основном он представлен грибами, способствующими развитию болезней озимой пшеницы.

Кроме того, в почве постоянно присутствует значительное количество патогенной микрофлоры — грибов, поражающих корневую систему и способных вызвать гибель растения, сообщили в пресс-службе компании «Сингента». Ежегодный мониторинг проволочника и злаковых мух показывает необходимость использовать инсектицид для контроля вредителей.

Поэтому аграриям рекомендовали проводить предпосевную обработку семян комбинированными готовыми инсектофунгицидными протравителями, которые обеспечат комплексную защиту посева и минимизируют риски ошибок при приготовлении баковых смесей.