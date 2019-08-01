На Кубани в аварии погиб десятилетний мальчик
На трассе в Мостовском районе 31 июля перевернулся микроавтобус. Погиб ребенок
Авария произошла около 3:00 на трассе Лабинск — Майкоп в районе станицы Ярославской. По предварительным данным, 46-летний водитель микроавтобуса Volkswagen съехал с дороги и перевернулся.
В результате аварии погиб десятилетний мальчик.
Против водителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 31 июля в Белореченском районе водитель грузовика погиб в ДТП, которое случилось из-за инсульта.
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