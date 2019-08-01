В Туапсинском районе машина сбила двух пешеходов. Один из них погиб

Краснодарский край

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В Туапсинском районе вечером 31 июля произошло ДТП, в котором погибла пенсионерка

Авария случилась около 22:00 на трассе Джубга — Сочи — граница с Абхазией. По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулем автомобиля Mazda-6 превысила скорость и сбила двух людей, которые переходили дорогу.

На месте погибла 63-летняя женщина-пешеход. Еще одного пешехода госпитализировали, его личность устанавливается.

На одежде погибшей и пострадавшего не было световозвращающих элементов, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, ночью 31 июля на трассе в Мостовском районе перевернулся микроавтобус. В аварии погиб 10-летний мальчик.

ГИБДД ДТП смерть Туапсинский район

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