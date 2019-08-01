В Краснодаре планируют открыть Академию волейбола

Для поддержки и продвижения одаренных юных волейболистов в Краснодаре планируют создать Академию волейбола

Об этом 1 августа сообщил первый заместитель губернатора, президент Федерации волейбола Краснодарского края Андрей Алексеенко на открытой тренировке женского волейбольного клуба «Динамо».

Алексеенко отметил, что игроки клуба добиваются успехов в составах различных сборных на международной арене. В числе наград воспитанниц клуба — бронза чемпионата мира по волейболу, золото Всемирной летней Универсиады, победа в этапе «Мирового тура» по пляжному волейболу.

«Мы поддерживаем развитие волейбола на Кубани. Сейчас перед клубом "Динамо" поставлена амбициозная задача — вернуться в число лидеров российского волейбола. Уверен, вам по силам ее решить», — сказал вице-губернатор, обращаясь к спортсменкам.