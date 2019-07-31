Прокат гидроцикла, на котором погибли два человека в Сочи, был незаконным

Краснодарский край

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Власти Сочи 31 июля заявили, что прокат гидроцикла, на котором погибли люди, был незаконным

«В месте, где был предоставлен в пользование гидроцикл, отсутствует договор водопользования, что является прямым нарушением Водного кодекса России. Таким образом, гидроцикл был предоставлен для проката незаконно», — процитировала пресс-служба мэрии Сочи начальника управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сергея Домората.

По его словам, власти Сочи будут доказывать, что данная акватория использовалась не по целевому назначению. По информации пресс-службы, после трагедии контроль за пляжами Сочи усилят.

Как сообщали Юга.ру, в Адлерском районе Сочи 29 июня двое мужчин погибли, когда катались на гидроцикле. Аквабайк врезался в трос, натянутый между двумя маломерными судами, находившимися на якорной стоянке.

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Прокат гидроцикла, на котором погибли два человека в Сочи, был незаконным
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