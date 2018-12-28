Кубанцам рассказали, должен ли платить взносы за капремонт собственник нежилого помещения

Партнерский Краснодарский край

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Жителям Краснодарского края рассказали, обязаны ли собственники нежилых помещений платить взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов

В пресс-службе Краснодарского краевого фонда капитального ремонта МКД рассказали, что в Жилищном кодексе России нет различий в правовом статусе жилого и нежилого помещения. Собственники этих помещений имеют равные обязанности и права. В связи с этим неважно, является нежилое помещение пристроенным или встроенным — оно в любом случае признается составной частью жилого здания.

Вследствие этого собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме обязаны наравне оплачивать расходы на содержание общего имущества.

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