Фонд капитального ремонта напомнил об обязательствах собственников по оплате взносов в новых домах с 1 августа 2019 года

В региональную программу включается не только старый жилфонд, но и новостройки, принятые в установленном порядке в эксплуатацию.

Изменения в программе капремонта утверждены постановлением губернатора Краснодарского края от 28.12.2018 г. № 895 и опубликованы 29.12.2018 г. В настоящее время в региональную программу включено 18 439 многоквартирных дома (МКД).

С изменениями можно ознакомиться на официальном сайте регионального оператора kapremont23.ru. Списки добавленных и удаленных домов размещены в открытом доступе в разделе «Узнай все о своем доме», «Региональная программа» (документ «добавленные и удаленные дома в региональной программе от 28.12.2018 № 895 в EXСEL(.xlsx, 5.27 МБ)»).