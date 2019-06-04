Фонд капремонта в Краснодарском крае напомнил о начале уплаты взносов в новых домах
Фонд капитального ремонта напомнил об обязательствах собственников по оплате взносов в новых домах с 1 августа 2019 года
В региональную программу включается не только старый жилфонд, но и новостройки, принятые в установленном порядке в эксплуатацию.
Изменения в программе капремонта утверждены постановлением губернатора Краснодарского края от 28.12.2018 г. № 895 и опубликованы 29.12.2018 г. В настоящее время в региональную программу включено 18 439 многоквартирных дома (МКД).
С изменениями можно ознакомиться на официальном сайте регионального оператора kapremont23.ru. Списки добавленных и удаленных домов размещены в открытом доступе в разделе «Узнай все о своем доме», «Региональная программа» (документ «добавленные и удаленные дома в региональной программе от 28.12.2018 № 895 в EXСEL(.xlsx, 5.27 МБ)»).
1 мая 2019 года истек срок проведения общих собраний собственников многоквартирных домов, которые включены в региональную программу по итогам ее актуализации. По тем домам, собственники помещений в которых не определились со способом формирования фонда, органы местного самоуправления принимают решение и утверждают на муниципальном уровне постановление о формировании фонда капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора. Поэтому в тех многоквартирных домах, в которых не проведены, либо не состоялись общие собрания, региональный оператор рекомендует обратиться в территориальный отдел с данными по помещениям. Специалисты внесут в автоматизированную систему необходимые параметры, что позволит собственникам получать и оплачивать счета без задержек, начиная уже с сентября этого года.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Краснодарском крае на сегодня не изменился и с 2014 составляет 5 рублей 32 копейки с квадратного метра общей площади помещения.
Как писали Юга.ру, краевой фонд капремонта заключил договоры с рядом банков о приеме взносов без комиссии.
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