В Крыму двухлетний ребенок выпал из окна на пятом этаже и остался жив

Крымские следователи выясняют обстоятельства происшествия в Керчи, где из окна выпал двухлетний ребенок

Днем 30 июля мальчик 2017 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома.

«Малыш лишь на некоторое время остался один в комнате без присмотра матери, и тут же полез на подоконник. Окно с установленной антимоскитной сеткой было открыто, в результате чего ребенок упал на землю», — сообщили в пресс-службе СКР по Крыму.

Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, сейчас он находится там.