В Крыму двухлетний ребенок выпал из окна на пятом этаже и остался жив
Крымские следователи выясняют обстоятельства происшествия в Керчи, где из окна выпал двухлетний ребенок
Днем 30 июля мальчик 2017 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома.
«Малыш лишь на некоторое время остался один в комнате без присмотра матери, и тут же полез на подоконник. Окно с установленной антимоскитной сеткой было открыто, в результате чего ребенок упал на землю», — сообщили в пресс-службе СКР по Крыму.
Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, сейчас он находится там.
В ведомстве отметили, что семья к социально неблагополучным не относится и не состоит на профучете.
По факту происшествия проводится проверка.
Как писали Юга.ру, в Сальске Ростовской области в начале июня два двухлетних ребенка выпали из окна на пятом этаже, они также остались живы.
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