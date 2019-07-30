В Крыму двухлетний ребенок выпал из окна на пятом этаже и остался жив

Крым

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Крымские следователи выясняют обстоятельства происшествия в Керчи, где из окна выпал двухлетний ребенок

Днем 30 июля мальчик 2017 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома.

«Малыш лишь на некоторое время остался один в комнате без присмотра матери, и тут же полез на подоконник. Окно с установленной антимоскитной сеткой было открыто, в результате чего ребенок упал на землю», — сообщили в пресс-службе СКР по Крыму.

Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, сейчас он находится там.

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В ведомстве отметили, что семья к социально неблагополучным не относится и не состоит на профучете.

По факту происшествия проводится проверка.

Как писали Юга.ру, в Сальске Ростовской области в начале июня два двухлетних ребенка выпали из окна на пятом этаже, они также остались живы.

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