На Дону два двухлетних ребенка вместе выпали из окна пятого этажа и выжили
Следственный комитет в июне начал проверку после падения двух детей из окна на пятом этаже многоэтажки в Сальске Ростовской области
По предварительным данным, 3 июня около 19:00 два двухлетних ребенка остались без присмотра родителей в квартире на пятом этаже. Они залезли на подоконник, облокотились на москитную сетку и выпали из окна.
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Следственный комитет начал проверку, по результатам которой примут процессуальное решение, сообщили 4 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2018 года в Краснодаре школьница погибла, выпав из окна многоэтажки.
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