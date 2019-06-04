На Дону два двухлетних ребенка вместе выпали из окна пятого этажа и выжили

Следственный комитет в июне начал проверку после падения двух детей из окна на пятом этаже многоэтажки в Сальске Ростовской области

По предварительным данным, 3 июня около 19:00 два двухлетних ребенка остались без присмотра родителей в квартире на пятом этаже. Они залезли на подоконник, облокотились на москитную сетку и выпали из окна.

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Детей доставили в больницу в тяжелом состоянии. Следственный комитет начал проверку, по результатам которой примут процессуальное решение, сообщили 4 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.