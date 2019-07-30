Опасный таракан поселился в квартирах жителей Сочи
В сочинских многоэтажках в июле заметили одного из крупнейших тараканов мира — американского таракана
Длина тела красно-коричневого таракана достигает 5 см, а с усами — более 9 см. От других видов американский таракан отличается тем, что хорошо летает.
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Это насекомое опасно, так как оно переносит инфекции и может вызвать аллергию у человека. Кроме того, тараканы портят продукты и материалы в зданиях, в которых поселяются. Днем они прячутся в сырых темных местах, предпочитая гниющую древесину, рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.
Родина американского таракана — тропическая Африка. В начале XVII века он переселился в Северную Америку, отчего и возникло ошибочное научное название вида. Сейчас это насекомое встречается по всему миру.
«Появление американского таракана во многих районах Сочи может быть связано как с непреднамеренным завозом, так и с бегством из террариумов. У нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье», — прокомментировали в пресс-службе нацпарка.
Американских тараканов часто содержат в террариумах как экзотических насекомых и в качестве корма для рептилий. В Китае из тараканов делают спиртовый настой для заживления ран, а во Вьетнаме их едят в жареном виде.
Как сообщали Юга.ру, в сочинском дендрарии в мае поселилась безногая ящерица. Посетителей парка попросили не пугаться ее.
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