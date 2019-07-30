В Сочи водитель без прав возил туристов на электрокаре

В Олимпийском парке Сочи задержали водителя электрокара, который перевозил туристов, хотя был лишен водительских прав

Суд назначил водителю наказание: семь суток административного ареста. Его электромобиль отправили на спецстоянку.

В пресс-службе ОГИБДД УВД по Сочи напомнили, что для безопасности водитель и пассажиры электромобиля должны быть в шлеме.