На Кубани 15-летняя девочка погибла в ДТП по вине пьяного парня без прав

В Выселковском районе 18 мая по вине пьяного водителя без прав произошло ДТП, в котором погибла 15-летняя девочка

Авария случилось около 23:00 на трассе хутор Бейсужек Второй — станица Новобейсугская. По предварительным данным, пьяный 20-летний молодой человек без прав за рулем автомобиля ВАЗ-2103 превысил скорость, не справился с управлением и врезался в столб ЛЭП.

В результате ДТП погибла 15-летняя пассажирка машины. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.