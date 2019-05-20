На Кубани 15-летняя девочка погибла в ДТП по вине пьяного парня без прав
В Выселковском районе 18 мая по вине пьяного водителя без прав произошло ДТП, в котором погибла 15-летняя девочка
Авария случилось около 23:00 на трассе хутор Бейсужек Второй — станица Новобейсугская. По предварительным данным, пьяный 20-летний молодой человек без прав за рулем автомобиля ВАЗ-2103 превысил скорость, не справился с управлением и врезался в столб ЛЭП.
В результате ДТП погибла 15-летняя пассажирка машины. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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