УРАЛСИБ предложил клиентам скидку 30% на страховой полис «Крепкое здоровье»
Банк УРАЛСИБ в августе на два дня запустит акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
Акция будет действовать два дня — 1 и 2 августа. В это время клиенты банка смогут приобрести страховой полис «Крепкое здоровье» со скидкой 30% в любом офисе УРАЛСИБа. Стоимость полиса на всю семью составит 4,9 тыс. рублей вместо 7 тыс. рублей, рассказали 30 июля в пресс-службе банка.
Быстрополис «Крепкое здоровье» включает следующие услуги:
- консультация врачей круглосуточного диспетчерского пульта;
- первичная медико-санитарная помощь и медицинская помощь в неотложной форме;
- «второе медицинское мнение» — письменная консультация врачей высокой квалификации;
- стоматологические услуги.
В рамках полиса предусмотрено оказание медицинской помощи при острых внезапных заболеваниях, обострении хронических болезней, отравлениях, ожогах, травмах, обморожениях.
Читайте также:
Страховая программа действует на всей территории России. Она распространяется на взрослых от 18 до 75 лет. Лимит страховой защиты — 500 тыс. рублей, срок действия — один год. Страховые выплаты можно получить в течение 14 рабочих дней.
Чтобы приобрести полис, следует обратиться в любое отделение банка УРАЛСИБ 1 и 2 августа.
Как сообщали Юга.ру, в июле УРАЛСИБ запустил акцию, в рамках которой разыграет денежные призы среди владельцев карты «Мир».
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.