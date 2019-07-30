УРАЛСИБ предложил клиентам скидку 30% на страховой полис «Крепкое здоровье»

Партнерский Вся Россия

Распечатать

Банк УРАЛСИБ в августе на два дня запустит акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»

Акция будет действовать два дня — 1 и 2 августа. В это время клиенты банка смогут приобрести страховой полис «Крепкое здоровье» со скидкой 30% в любом офисе УРАЛСИБа. Стоимость полиса на всю семью составит 4,9 тыс. рублей вместо 7 тыс. рублей, рассказали 30 июля в пресс-службе банка.

Быстрополис «Крепкое здоровье» включает следующие услуги:

  • консультация врачей круглосуточного диспетчерского пульта;
  • первичная медико-санитарная помощь и медицинская помощь в неотложной форме;
  • «второе медицинское мнение» — письменная консультация врачей высокой квалификации;
  • стоматологические услуги.

В рамках полиса предусмотрено оказание медицинской помощи при острых внезапных заболеваниях, обострении хронических болезней, отравлениях, ожогах, травмах, обморожениях.

Читайте также:

Страховая программа действует на всей территории России. Она распространяется на взрослых от 18 до 75 лет. Лимит страховой защиты — 500 тыс. рублей, срок действия — один год. Страховые выплаты можно получить в течение 14 рабочих дней.

Чтобы приобрести полис, следует обратиться в любое отделение банка УРАЛСИБ 1 и 2 августа.

Как сообщали Юга.ру, в июле УРАЛСИБ запустил акцию, в рамках которой разыграет денежные призы среди владельцев карты «Мир».

Акции Банки Страхование Финансы
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Geek Picnic в Краснодаре устроят лекции по футурологии, астрономии и психофизиологии
Пять человек пострадали в лобовом ДТП в Сочи
Ожидание и реальность. Что ответил Краснодарский краевой суд на вопросы о своих пикетирующих сотрудниках
В Краснодаре ищут девушку с двумя шрамами, которая пропала без вести месяц назад
В Адыгее ученые обсудят новые технологии производства адыгейского сыра
В Сочи водитель без прав возил туристов на электрокаре

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале