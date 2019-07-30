УРАЛСИБ предложил клиентам скидку 30% на страховой полис «Крепкое здоровье»

Банк УРАЛСИБ в августе на два дня запустит акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»

В рамках полиса предусмотрено оказание медицинской помощи при острых внезапных заболеваниях, обострении хронических болезней, отравлениях, ожогах, травмах, обморожениях.

Акция будет действовать два дня — 1 и 2 августа. В это время клиенты банка смогут приобрести страховой полис «Крепкое здоровье» со скидкой 30% в любом офисе УРАЛСИБа. Стоимость полиса на всю семью составит 4,9 тыс. рублей вместо 7 тыс. рублей, рассказали 30 июля в пресс-службе банка.

Страховая программа действует на всей территории России. Она распространяется на взрослых от 18 до 75 лет. Лимит страховой защиты — 500 тыс. рублей, срок действия — один год. Страховые выплаты можно получить в течение 14 рабочих дней.

Чтобы приобрести полис, следует обратиться в любое отделение банка УРАЛСИБ 1 и 2 августа.