УРАЛСИБ выпустил новую дебетовую карту «Прибыль»

«Карта "Прибыль" объединила в себе несколько преимуществ: она дает возможность получать вознаграждения по программе лояльности "УРАЛСИБ Бонус" — клиенту начисляются баллы из расчета 1 балл = 50 потраченных рублей, которые могут быть обменены на денежные сертификаты, предусматривающие максимальный кэшбэк до 3%», — рассказали 11 июля пресс-службе банка УРАЛСИБ.

Порядок использования сертификатов в рамках программы лояльности описан на сайте bonus.uralsib.ru.

Кроме того, предусмотрено ежемесячное начисление процентов на остаток средств по карте — от 3 до 6% годовых в зависимости от суммы минимального остатка по карте в течение месяца.

Отмечается, что в банкоматах любого банка на территории России по карте «Прибыль» можно без комиссии снять наличные при сумме от 3 тыс. рублей.

Для бесплатного обслуживания карты нужно выполнить одно из условий: совершать покупки на сумму от 1 тыс. рублей или иметь на счете минимальный остаток от 5 тыс. рублей в месяц.

Карту «Прибыль» можно открыть в отделениях УРАЛСИБа в городах юга России: Краснодар, Анапа, Армавир, Геленджик, Ейск, Каневская, Кореновск, Кропоткин, Курганинск, Новороссийск, Сочи, Тимашевск, Туапсе, Ростов-на-Дону, Таганрог.

Также карты оформляются в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Белгород, Боровичи, Брянск, Великий Новгород, Волгоград, Вологда, Владимир, Воронеж, Воскресенск, Гусь-Хрустальный, Дубна, Екатеринбург, Жуковский, Златоуст, Калининград, Клинцы, Ковров, Колпино, Кольчугино, Курган, Липецк, Магнитогорск, Мегион, Миасс, Надым, Нижневартовск, Одинцово, Орел, Петрозаводск, Петушки, Покров, Раменское, Рязань, Светлый, Сергиев Посад, Серпухов, Смоленск, Старый Оскол, Сургут, Тамбов, Тверь, Тула, Тюмень, Череповец, Челябинск, Химки, Ярославль.

Ознакомиться с полными условиями открытия и обслуживания карты можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».