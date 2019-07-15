УРАЛСИБ разыграет денежные призы среди владельцев карты «Мир»

Банк УРАЛСИБ и платежная система «Мир» в июле запустили совместную акцию «Преврати любой день в праздник»

В рамках акции при совершении оплаты по карте «Мир» банка УРАЛСИБ клиенты получат возможность выиграть денежные призы. Акция действует для всех держателей карт «Мир», выпущенных УРАЛСИБом.

Чтобы принять участие в акции, необходимо до 6 октября 2019 года совершать покупки или оплачивать услуги в магазинах, салонах и торговых точках картой «Мир» на сумму не менее 600 рублей.

Общий призовой фонд в рамках акции составляет 1,429 млн рублей. Всего предусмотрена выплата 159 денежных призов.

Три победителя акции получат главный приз — по 100 тыс. рублей. Каждую неделю будут разыгрывать 30 тыс. рублей и 15 тыс. рублей на счет карты «Мир» банка УРАЛСИБ, а также 1 тыс. рублей — на счет мобильного телефона.

Транзакции в рамках акции разделят на 13 временных периодов, они будут выполняться до 6 октября. Период вручения призов — с 24 июля по 31 октября, сообщили 15 июля в пресс-службе банка УРАЛСИБ.

В рамках акции не учитываются некоторые операции по карте «Мир», в их числе: получение наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных, оплата дорожных чеков, лотерейных билетов, ставок в игорных заведениях, а также услуг ЖКХ, мобильной связи и услуг провайдеров, пополнение счета карты «Мир» и электронного кошелька, переводы на сторонние банковские карты и счета. Кроме того, не учитываются более пяти операций, совершенных в одной торговой точке, и более пяти покупок в минуту.

Получить подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения, а также ознакомиться со всеми условиями можно на странице акции, в отделениях банка УРАЛСИБ и по телефону 8-800-250-57-57.