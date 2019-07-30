Сотрудники «РН-Краснодарнефтегаз» заняли призовые места в конкурсе «Лучший по профессии»

В Уфе с 22 по 26 июля прошел юбилейный корпоративный смотр-конкурс «Лучший по профессии-2019»

В финале 15-го корпоративного смотра-конкурса «Лучший по профессии — 2019» приняли участие около 100 дочерних обществ и почти 700 конкурсантов в 28 номинациях в направлениях «нефтегазодобыча», «нефтепереработка» и «нефтепродуктообеспечение». Также с прошлого года на конкурсе учреждена специальная номинация «За безопасный труд», которую посвятили промышленной безопасности, охране труда и окружающей среде.

Сотрудница ООО «РН-Краснодарнефтегаз» Виктория Илюшина заняла первое место в номинации «Оператор товарный». Еще один сотрудник «РН-Краснодарнефтегаз» Сергей Орлов занял третье место в номинации «Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт» и стал победителем в номинации «За безопасный труд». Всего предприятие представляли 15 конкурсантов — это победители отборочных этапов корпоративного конкурса, сообщили 30 июля в пресс-службе «РН-Краснодарнефтегаз».