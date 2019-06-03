Энергетики «РН-Краснодарнефтегаз» выиграли серебро краевого конкурса «Лучший по профессии»

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Специалисты ООО «РН-Краснодарнефтегаз» заняли второе место в краевом конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии»

Конкурс проводился среди работников топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Сотрудники «РН-Краснодарнефтегаз», дочернего общества НК «Роснефть», заняли второе место в номинации «Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию распределительных сетей».

За два дня конкурса участники прошли восемь этапов, на которых они продемонстрировали свои навыки. Специалисты показали свои знания действующих норм и правил по снятию пострадавшего с опоры воздушной линии 10 кВ, оказанию первой доврачебной помощи, замене дефектных изоляторов на воздушных линиях и комплектной трансформаторной подстанции (КТП), монтажу кабельной муфты, тушению низового пожара на окружающей территории КТП, а также представили свои защитные средства и приспособления.

«Соревнования прошли удачно. Да, кому-то не хватило времени, кому-то — усилий, но в целом все выступили достойно. Приятно отметить, что уровень профессионализма участников растет год от года», — отметил на церемонии закрытия соревнований главный судья краевого конкурса, государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за электростанциями и сетями Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Дмитрий Пчелинов.

Кроме того, в номинации «Лучший мастер» победителем стал мастер участка по ремонту электрооборудования «РН-Краснодарнефтегаз» Александр Невинный.

Ранее электромонтеры компании два года подряд занимали призовые места в корпоративном смотре-конкурсе «Лучший по профессии», рассказали 3 июня в пресс-службе «РН-Краснодарнефтегаз».

Конкурс «Лучший по профессии» — часть программы корпоративного обучения и смотр возрастающего профессионального мастерства работников компании. Он способствует распространению передового опыта работы, внедрению новых технологий, повышению престижа рабочих профессий, культуры производства и ответственности за безаварийную работу.

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