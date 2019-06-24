В Краснодаре прошла летняя Спартакиада «Роснефти»

В Спартакиаде приняли участие около 300 работников из восьми дочерних предприятий нефтяной компании.

В течение трех дней на спортивных площадках стадиона «Труд» проходили соревнования в десяти видах спорта: мини-футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, гиревой спорт, перетягивание каната, толкание ядра и двоеборье. Всего разыграли более 25 комплектов наград.

ООО «РН-Краснодарнефтегаз» представляли 38 нефтяников, которые стали лучшими по результатам отборочных туров, проходивших внутри предприятия. Спортсмены заняли первое место в настольном теннисе, третье место — в баскетболе, легкоатлетической эстафете среди мужчин, а также в соревнованиях по боулингу и русскому бильярду.

Главного специалиста отдела супервайзинга и скважинных технологий Максима Лысенкова наградили как участника, который ежегодно принимает участие в Спартакиаде. На протяжении 15 лет он участвует во всех Спартакиадах Компании.

По результатам общекомандных зачетов золотыми призерами Спартакиады стали ООО «РН-Пожарная безопасность», серебряными — ООО «НК «Роснефть» — НТЦ», бронзовыми — АО «РН-Ростовнефтепродукт». «РН-Краснодарнефтегаз» занял четвертое место.

Команды, занявшие первые и вторые места, будут отстаивать честь своих дочерних предприятий в финале летней Спартакиады ПАО «НК «Роснефть» в сентябре. В этом году корпоративные летние спортивные игры НК «Роснефть» состоятся во всех крупных городах присутствия Компании — Хабаровске, Ангарске, Тюмени, Уфе, Бузулуке, Самаре, Рязани, Краснодаре и Туапсе, сообщили в пресс-службе «Роснефти».