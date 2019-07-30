В Краснодаре назначили нового главу управления по жилищным вопросам

«Он хорошо знает сферу жилищно-коммунального хозяйства, почти год занимался решением стратегических для Краснодара направлений: благоустройством внутридомовых территорий и зеленых зон, реализацией "мусорной реформы"», — сказал глава города.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 23 июля отстранили от должности начальника управления по жилищным вопросам Александра Рудя. Такое решение приняли после того, как во время дождя залило квартиры в пятиэтажке на улице Мира, где двумя неделями ранее произошел крупный пожар.

Кто такой Павел Абрамчик

Павел Абрамчик родился 7 февраля 1984 года в Краснодаре. В 2006 году окончил факультет «Финансы и кредит», в 2011 году — юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета.

Работал в коммерции, руководил муниципальным «Городским бюро наружной рекламы», в 2012-2013 году занимал должность в департаменте архитектуры Краснодарского края.

С 2013 по 2018 год был заместителем директора департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Краснодара. С августа 2018 года занимал должность замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК.