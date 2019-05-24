В Краснодаре назначили нового начальника управления торговли

Такое решение приняли депутаты на 74-м заседании гордумы. Кандидатуру Тебенькова на пост главы управления торговли предложил начальник управления кадровой политики и муниципальной службы Виктор Тушев.

Кто такой Сергей Тебеньков

Сергей Тебеньков родился в 1964 году. Он окончил Ростовский юридический институт МВД России. Тебеньков служил в полиции 28 лет. Затем он был начальником юридического отдела в администрации Калининского района Краснодарского края. С 2017 года занимал должность замначальника управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара.