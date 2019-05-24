В Краснодаре назначили нового начальника управления торговли

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 23 мая начальником управления торговли и бытового обслуживания населения назначили Сергея Тебенькова

Такое решение приняли депутаты на 74-м заседании гордумы. Кандидатуру Тебенькова на пост главы управления торговли предложил начальник управления кадровой политики и муниципальной службы Виктор Тушев.

Ранее управление торговли возглавляла Ирина Косинкова. Она стала советником мэра, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Кто такой Сергей Тебеньков

Читайте также:

Сергей Тебеньков родился в 1964 году. Он окончил Ростовский юридический институт МВД России. Тебеньков служил в полиции 28 лет. Затем он был начальником юридического отдела в администрации Калининского района Краснодарского края. С 2017 года занимал должность замначальника управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара.

Кадровые перестановки Краснодар Чиновники

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«История с электробусами — это просто пиар мэрии». Варламов раскритиковал власти Краснодара за отмену троллейбусов на улице Красной
В выходные на Кубани прогнозируют дожди
Власти Краснодара пообещали за полгода достроить бассейн в Юбилейном микрорайоне
Из-за короткого замыкания в поликлинике Краснодара эвакуировали 500 человек
В Адыгее проведут массовый веломарафон в честь Дня России
В Краснодаре назначили нового начальника управления торговли

Лента новостей

Статьи

Концерт Ольги Бузовой, футбольный матч «Краснодар» — «Рубин»

И другие события Краснодара с 24 по 26 мая

Статьи

Что происходит с троллейбусами на Красной и при чем тут Галицкий

Подробно о троллейбусах, автобусах и электробусах, а также версии мэрии и общественников

Статьи

Велопарад, бесплатный фитнес, рисование на воде

Чем заняться в выходные 25-26 мая

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале