Восьмилетняя девочка умерла на аттракционе в Анапе

На аттракционе в парке на Пионерском проспекте Анапы умерла девочка из Татарстана

Семья приехала на отдых в Анапу из Казани. Вечером 9 июня они отдыхали в парке аттракционов. Во время посещения одного из них — под названием Crazy Dance — младшей дочери стало плохо, она схватилась за грудь. Аттракцион остановили, родители сняли ребенка и вызвали скорую.

Девочка пожаловалась на сильную боль в груди. Приехавшие медики пытались спасти ее, но не смогли, пишет «Комсомольская правда». Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что причиной смерти предварительно назван сердечный приступ.

В следственном управлении СКР по Краснодарскому краю сообщили, что по факту смерти девочки проводится доследственная проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.