Тело новорожденного мальчика нашли в горпарке Майкопа

Адыгея

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В Адыгее ищут причастных к убийству младенца, найденного 27 июля в Майкопе

Тело мальчика нашли 27 июля в 19:15 на южной окраине городского парка Майкопа.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.

Проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства случившегося. Устанавливается лицо, совершившее преступление.

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В январе в канале под Махачкалой нашли мертвого младенца.

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