Тело новорожденного мальчика нашли в горпарке Майкопа

В Адыгее ищут причастных к убийству младенца, найденного 27 июля в Майкопе

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.

Тело мальчика нашли 27 июля в 19:15 на южной окраине городского парка Майкопа.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года жительница Кубани задушила новорожденного сына и выбросила тело в мусорный мешок.

В январе в канале под Махачкалой нашли мертвого младенца.