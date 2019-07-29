Тело новорожденного мальчика нашли в горпарке Майкопа
В Адыгее ищут причастных к убийству младенца, найденного 27 июля в Майкопе
Тело мальчика нашли 27 июля в 19:15 на южной окраине городского парка Майкопа.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.
Проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства случившегося. Устанавливается лицо, совершившее преступление.
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