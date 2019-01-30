Тело младенца нашли в канале в Дагестане
В Дагестане начали проверку после того, как в канале имени Октябрьской революции нашли тело ребенка
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29 января в районе поселка Загородного под Махачкалой нашли мертвого младенца, которому было два-три месяца, сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.
Следователи устанавливают причины смерти ребенка, выясняют, кто мать младенца, опрашивают очевидцев.
Тех, у кого есть какая-либо информация о погибшем ребенке или его матери, просят обратиться по телефонам 8 (928) 590-51-48 или 102.
Как сообщал Юга.ру, в июне 2018 года под Краснодаром в оросительном канале утонул восьмилетний ребенок.
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