Жительница Гулькевичского района задушила новорожденного сына и выбросила тело в мусорный мешок

Краснодарский край

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В Гулькевичском районе возбудили уголовное дело против 37-летней местной жительницы, которая убила своего новорожденного ребенка

Правоохранителям сообщили, что в одном из частных домов поселка Новоивановского нашли тело младенца в мусорном пакете.

По этому факту следователи начали проверку. Во время осмотра места происшествия они опросили 37-летнюю женщину, которая жила в этом доме. Местная жительница рассказала, что в ночь с 9 на 10 ноября она в домашних условиях родила мальчика, но он оказался мертвым. Испугавшись, она спрятала тело в мусорном мешке, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Однако судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок родился жизнеспособным и его смерть наступила после удушения петлей. В связи с этим в отношении роженицы возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка).

На допросе женщина призналась в убийстве. Она пояснила, что сделала это из-за тяжелого материального положения. Сейчас с подозреваемой работает следователь. Расследование дела продолжается.

Гулькевичский район Дети Следственный комитет
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