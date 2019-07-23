В Адыгее выбрали пять территорий для развития туризма
В Адыгее в июле определили пять перспективных территорий для развития туризма
Эти территории должны охватывать разные районы республики для вовлечения новых территорий в зону активного туризма. Такую задачу поставил 22 июля глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании Координационного совета по развитию туризма.
Читайте также:
Как уточнил председатель комитета Адыгеи по туризму и курортам Инвер Калашаов, планируется создать следующие туристские зоны: «Майкоп», «Долина реки Курджипс и предгорье», «Каменномостский — Даховская», «Левобережье Кубани» и «Лагонаки».
В Майкопе планируется обустроить набережную и лесопарковую территорию Мэздах. Предполагаемый объем инвестиций — 163,5 млн рублей. В долине реки Курджипс собираются реализовать ряд инвестпроектов, направленных на развитие спа-направления с использованием термальной и минеральной воды.
Центральным проектом участка «Каменномостский — Даховская» станет создание этнодеревни в окрестностях Даховской. Зона «Лагонаки» предусматривает развитие горнолыжного туризма.
Читайте также:
По мнению Мурата Кумпилова, необходимо более эффективно использовать потенциал придорожного сервиса, крупных торговых объектов в Тахтамукайском районе. Здесь в рамках проекта «Левобережье Кубани» рекомендовано расширить туристско-информационную работу, проводить презентацию туристских и гастрономических продуктов, а на территории торгового комплекса «МЕГА Адыгея-Кубань» — работать с потенциальными туристами.
«Уже въезжая в республику, турист должен видеть ее привлекательность. Для этого важно в разы повысить уровень комфорта, услуг и безопасности. На это должна работать индустрия гостеприимства», — подчеркнул глава Адыгеи.
Как сообщали Юга.ру, в апреле в горах Адыгеи подготовили площадки для строительства новых туристских комплексов.
Четыре человека из Краснодара и Ростова поделились личным опытом и лайфхаками
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.