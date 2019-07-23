В Адыгее выбрали пять территорий для развития туризма

В Адыгее в июле определили пять перспективных территорий для развития туризма

Эти территории должны охватывать разные районы республики для вовлечения новых территорий в зону активного туризма. Такую задачу поставил 22 июля глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании Координационного совета по развитию туризма.

В Майкопе планируется обустроить набережную и лесопарковую территорию Мэздах. Предполагаемый объем инвестиций — 163,5 млн рублей. В долине реки Курджипс собираются реализовать ряд инвестпроектов, направленных на развитие спа-направления с использованием термальной и минеральной воды.

Как уточнил председатель комитета Адыгеи по туризму и курортам Инвер Калашаов, планируется создать следующие туристские зоны: «Майкоп», «Долина реки Курджипс и предгорье», «Каменномостский — Даховская», «Левобережье Кубани» и «Лагонаки».

По мнению Мурата Кумпилова, необходимо более эффективно использовать потенциал придорожного сервиса, крупных торговых объектов в Тахтамукайском районе. Здесь в рамках проекта «Левобережье Кубани» рекомендовано расширить туристско-информационную работу, проводить презентацию туристских и гастрономических продуктов, а на территории торгового комплекса «МЕГА Адыгея-Кубань» — работать с потенциальными туристами.

«Уже въезжая в республику, турист должен видеть ее привлекательность. Для этого важно в разы повысить уровень комфорта, услуг и безопасности. На это должна работать индустрия гостеприимства», — подчеркнул глава Адыгеи.