Бывшего полицейского, похитившего катер во время потопа в Туапсе, арестовали
Бывшему сотруднику полиции, который украл служебный катер во время подтоплений в Туапсе в октябре 2018 года, в июле предъявили обвинение
Временно исполняющий обязанности начальника тыла отдела МВД России по Туапсинскому району в октябре прошлого года во время потопа похитил служебный катер «Стриж-4». Сотрудник полиции знал, что катер стоит в гараже морского торгового порта, но рассказал руководству, что во время наводнения судно унесло в море. Полицейский также подделал справку от имени председателя гаражно-лодочного кооператива, в которой было указано, что катер до начала стихии якобы находился на его территории. До декабря мужчина делал вид, что ищет его. Ущерб превысил 730 тыс. рублей.
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Факты преступной деятельности выявили оперативные сотрудники туапсинского отдела УФСБ по краю. Полицейскому предъявили обвинение в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и подделке официальных документов (ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 327 УК РФ).
Во время расследования стало известно, что сотрудник полиции хотел скрыться от органов предварительного следствия. В связи с этим следователь попросил суд арестовать мужчину. Суд удовлетворил ходатайство, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодаркому краю.
Расследование продолжается. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что полицейского уволил 8 февраля.
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