Бывшего полицейского, похитившего катер во время потопа в Туапсе, арестовали

Бывшему сотруднику полиции, который украл служебный катер во время подтоплений в Туапсе в октябре 2018 года, в июле предъявили обвинение

Временно исполняющий обязанности начальника тыла отдела МВД России по Туапсинскому району в октябре прошлого года во время потопа похитил служебный катер «Стриж-4». Сотрудник полиции знал, что катер стоит в гараже морского торгового порта, но рассказал руководству, что во время наводнения судно унесло в море. Полицейский также подделал справку от имени председателя гаражно-лодочного кооператива, в которой было указано, что катер до начала стихии якобы находился на его территории. До декабря мужчина делал вид, что ищет его. Ущерб превысил 730 тыс. рублей.

Факты преступной деятельности выявили оперативные сотрудники туапсинского отдела УФСБ по краю. Полицейскому предъявили обвинение в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и подделке официальных документов (ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 327 УК РФ).

Во время расследования стало известно, что сотрудник полиции хотел скрыться от органов предварительного следствия. В связи с этим следователь попросил суд арестовать мужчину. Суд удовлетворил ходатайство, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодаркому краю.

Расследование продолжается. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что полицейского уволил 8 февраля.