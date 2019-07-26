Пенсионерку из Москвы снова хотят посадить в колонию за то, что она обматерила главу кубанского поселка
ФСИН России попросила суд на шесть месяцев лишить свободы пенсионерку, которая оскорбила кубанского чиновника из-за лужи перед домом ее сестры
В 2015 году 66-летняя Тамара Васильева из Москвы приехала в Краснодарский край в гости к сестре. Родственница пожаловалась, что администрация уже много лет не ремонтирует огромную лужу перед ее двором. Тогда Васильева пошла к главе администрации Кубанского сельского поселения Андрею Борисовскому и обругала его матом. Чиновник написал на пенсионерку заявление в полицию по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).
В 2017 году суд оштрафовал москвичку на 7 тыс. рублей, однако она не погасила штраф из-за нехватки денег. Тогда мировой судья из Краснодарского края заменил наказание со штрафа на ограничение свободы, а 15 июля Басманный суд Москвы арестовал женщину, однако 24 июля женщину освободили из-под стражи.
26 июля адвокат Дмитрий Джулай сообщил на своей странице в фейсбуке, что заместитель начальника филиала № 5 уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Москве подала документы на замену женщине наказания с ограничения свободы на лишение свободы. Материалы уже находятся в суде.
«И нам опять ничего не сообщили! Опять хотят закрыть бабушку втихаря!» — написал юрист.
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