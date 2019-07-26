Пенсионерку из Москвы снова хотят посадить в колонию за то, что она обматерила главу кубанского поселка

ФСИН России попросила суд на шесть месяцев лишить свободы пенсионерку, которая оскорбила кубанского чиновника из-за лужи перед домом ее сестры

В 2015 году 66-летняя Тамара Васильева из Москвы приехала в Краснодарский край в гости к сестре. Родственница пожаловалась, что администрация уже много лет не ремонтирует огромную лужу перед ее двором. Тогда Васильева пошла к главе администрации Кубанского сельского поселения Андрею Борисовскому и обругала его матом. Чиновник написал на пенсионерку заявление в полицию по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).

В 2017 году суд оштрафовал москвичку на 7 тыс. рублей, однако она не погасила штраф из-за нехватки денег. Тогда мировой судья из Краснодарского края заменил наказание со штрафа на ограничение свободы, а 15 июля Басманный суд Москвы арестовал женщину, однако 24 июля женщину освободили из-под стражи.