Пенсионерку из Москвы арестовали из-за того, что она обматерила главу кубанского поселка четыре года назад

Об этом в фейсбуке написал адвокат Дмитрий Джулай. По его словам, в 2015 году женщина отдыхала у сестры в поселке на Кубани. Родственница пожаловалась, что у нее перед двором в течение многих лет появляется большая лужа. Администрация не хочет ее убирать, а также ремонтировать дорогу. Москвичка пошла к главе администрации сельского поселения и начала ругаться.

«Что именно сказала бабушка, неизвестно, но если верить приговору, с которым я ознакомился, там был трехэтажный мат, проклятья и обвинения в некомпетентности. Глава обиделся и написал на нее заявление по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти)», — рассказал юрист.

В 2017 году районный суд на Кубани рассмотрел это дело и выписал женщине штраф в 7 тыс. рублей. Однако она его не оплатила и в марте прошлого года мировой судья из Краснодарского края заменил наказание со штрафа на ограничение свободы.

«В этом году она снова собралась к сестре, но с поезда ее снял наряд полиции. Оказалось, что она с января 2019 года в розыске за то, что не оплатила этот штраф. Она говорит, что у нее не было денег», — написал Джулай.

Он уточнил, что пенсионерку сутки держали в полиции, а 15 июля по требованию УФСИН Басманный суд заключил ее под стражу до 12 августа, чтобы потом поменять ей наказание.