Пенсионерку из Москвы арестовали из-за того, что она обматерила главу кубанского поселка четыре года назад
Басманный суд Москвы 15 июля арестовал 66-летнюю местную жительницу, которая в 2015 году оскорбила главу поселка в Краснодарском крае
Об этом в фейсбуке написал адвокат Дмитрий Джулай. По его словам, в 2015 году женщина отдыхала у сестры в поселке на Кубани. Родственница пожаловалась, что у нее перед двором в течение многих лет появляется большая лужа. Администрация не хочет ее убирать, а также ремонтировать дорогу. Москвичка пошла к главе администрации сельского поселения и начала ругаться.
«Что именно сказала бабушка, неизвестно, но если верить приговору, с которым я ознакомился, там был трехэтажный мат, проклятья и обвинения в некомпетентности. Глава обиделся и написал на нее заявление по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти)», — рассказал юрист.
В 2017 году районный суд на Кубани рассмотрел это дело и выписал женщине штраф в 7 тыс. рублей. Однако она его не оплатила и в марте прошлого года мировой судья из Краснодарского края заменил наказание со штрафа на ограничение свободы.
«В этом году она снова собралась к сестре, но с поезда ее снял наряд полиции. Оказалось, что она с января 2019 года в розыске за то, что не оплатила этот штраф. Она говорит, что у нее не было денег», — написал Джулай.
Он уточнил, что пенсионерку сутки держали в полиции, а 15 июля по требованию УФСИН Басманный суд заключил ее под стражу до 12 августа, чтобы потом поменять ей наказание.
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По мнению адвоката, в деле есть нарушения. Женщина с 1992 года жила в Москве, поэтому решение о замене штрафа на ограничение свободы должен был принимать московский суд, а не кубанский. По закону решение должно было быть вынесено по месту исполнения наказания, в случае со штрафом — это фактическое место, где живет человек. Также пенсионерку не уведомили об изменении наказания.
Кроме того, у судьи Басманного суда не было оснований арестовывать женщину, поскольку у суда нет доказательств, что пенсионерка — злостный нарушитель. Судья ограничила срок обжалования своего постановления до трех суток, однако Уголовно-процессуальный кодекс позволяет обжаловать решение суда первой инстанции в течение десяти суток.
Джулай заявил, что 17 июля отправился к судье, указал на нарушения в деле и попросил освободить москвичку из-под ареста. Но судья передала через секретаря, что не намерена общаться, и предложила обжаловать постановление в законном порядке. После этого юрист пошел к председателю суда. Тот пообещал пересмотреть материалы дела, но так и не ответил.
Вечером адвокат написал краткую апелляцию и отправил ее по почте, чтобы уложиться в срок, который указан в постановлении. Также Джулай намерен отправить подробную дополнительную жалобу на постановление суда.
«Открытые медиа» пишут, что у женщины был конфликт с главой Кубанского сельского поселения Новопокровского района Андреем Борисовским.
Юрист администрации поселка отказался комментировать ситуацию порталу Юга.ру. Он заявил, что глава поселения находится в отпуске и не отвечает на звонки. «Открытым медиа» он подтвердил, что такой конфликт действительно был. Юрист пояснил, что руководство района старается заботиться о местных жителях, но в этом случае конфликт перешел в нецензурную брань и оскорбления, поэтому глава района обратился в полицию за защитой своих прав.
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