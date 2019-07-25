Пенсионерку из Москвы, обматерившую главу кубанского поселка, освободили из-под ареста
Московский городской суд 24 июля освободил из-под стражи 66-летнюю местную жительницу, которая в 2015 году оскорбила главу поселка в Краснодарском крае
В 2015 году женщина отдыхала у сестры в Кубанском сельском поселении Новопокровского района. Москвичка пошла к главе поселка и начала ругаться из-за плохих дорог. Чиновник обратился в полицию. Женщине выписали штраф в 7 тыс. рублей, однако она его не заплатила. В связи с этим в январе 2019 года ее объявили в розыск. Ее сняли с поезда, когда она снова отправилась к сестре на Кубань.
По требованию УФСИН Басманный суд 15 июля арестовал ее до 12 августа, чтобы потом поменять наказание. Адвокат Дмитрий Джулай нашел в этом деле ряд нарушений и подал апелляцию.
24 июля он написал в своем фейсбуке, что Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда. Женщину освободили из-под стражи.
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