На курорте «Горки Город» откроется новая панорамная площадка с обзором 360°
В Сочи на курорте «Горки Город» 26 июля откроется новая смотровая площадка на высоте +2200 м над уровнем моря
С нее туристы смогут увидеть обзор 360° с видом на Кавказские горы, поселки Красная Поляна и Эсто-Садок, долину реки Мзымты, горную долину Цирк-2, хребты Аибги и горные вершины республик Адыгея и Абхазия.
«В безоблачную погоду с высоты новой смотровой площадки можно увидеть Черное море», — уточнили в пресс-службе курорта «Горки Город».
В день открытия новой площадки запланирована праздничная программа с приветственными напитками, живой музыкой и диджей-сетами в стиле soul full house.
Вход на новую площадку будет бесплатным. Он расположен у верхней станции канатной дороги «Вершина» (К3) рядом с рестораном. Также на площадку можно попасть, прилетев на мегазиплайне с вершины Черная Пирамида (высота +2375 м), это финиш аттракциона Gorky Fly.
Чтобы попасть на новую панорамную площадку Красной Поляны 360°, достаточно приобрести прогулочный билет «Горки Тур», «Один день в горах» или сезонный билет «Лето в горах» в кассах или онлайн-магазине курорта.
Как писали Юга.ру, самый высотный и длинный зиплайн России открылся на горном курорте «Горки Город» 1 мая. Аттракцион Gorky Fly длиной 1027 метров расположен на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря.
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