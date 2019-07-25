На курорте «Горки Город» откроется новая панорамная площадка с обзором 360°

В Сочи на курорте «Горки Город» 26 июля откроется новая смотровая площадка на высоте +2200 м над уровнем моря

С нее туристы смогут увидеть обзор 360° с видом на Кавказские горы, поселки Красная Поляна и Эсто-Садок, долину реки Мзымты, горную долину Цирк-2, хребты Аибги и горные вершины республик Адыгея и Абхазия.

«В безоблачную погоду с высоты новой смотровой площадки можно увидеть Черное море», — уточнили в пресс-службе курорта «Горки Город».

В день открытия новой площадки запланирована праздничная программа с приветственными напитками, живой музыкой и диджей-сетами в стиле soul full house.