В июне началась продажа ски-пассов «Зима 2019/2020» со скидкой и открылось бронирование отелей в «Горки Городе»

Лыжники и сноубордисты могут летом купить сезонные ски-пассы «Зима 2019/2020» со скидкой 30% и забронировать по выгодной стоимости проживание в отелях горного курорта «Горки Город». Максимальная скидка 30% на зимние сезонные ски-пассы будет действительна до 31 августа 2019 г.

На курорте «Горки Город» — самый длинный сезон катания в Красной Поляне, с декабря по май. В зимний сезон работают около 30 километров горнолыжных трасс мирового уровня, подходящих как для новичков, так и для продвинутых лыжников и сноубордистов, в том числе открывается одна из самых больших зон для вечернего катания в Красной Поляне и сноупарк в горной долине Цирк-2, где проходит множество соревнований в течение всего сезона. Канатные дороги курорта находятся в шаговой доступности от основной инфраструктуры курорта, включающей линейку сетевых мировых брендовых отелей, среди которых Marriott, Novotel, Rixos, Courtyard, пункты проката оборудования, рестораны с кавказской и европейской кухней. Собственная школа профессиональных инструкторов по горным лыжам и сноуборду весь сезон обучает взрослых и детей. Для маленьких гостей на курорте работают несколько детских клубов, игровые комнаты, аквапарк и многое другое.