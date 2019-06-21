Горный курорт «Горки Город» начал продавать ски-пассы на зимний сезон 2019/2020 со скидкой

Краснодарский край

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В июне началась продажа ски-пассов «Зима 2019/2020» со скидкой и открылось бронирование отелей в «Горки Городе»

Лыжники и сноубордисты могут летом купить сезонные ски-пассы «Зима 2019/2020» со скидкой 30% и забронировать по выгодной стоимости проживание в отелях горного курорта «Горки Город».

Максимальная скидка 30% на зимние сезонные ски-пассы будет действительна до 31 августа 2019 г.

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На курорте «Горки Город» — самый длинный сезон катания в Красной Поляне, с декабря по май. В зимний сезон работают около 30 километров горнолыжных трасс мирового уровня, подходящих как для новичков, так и для продвинутых лыжников и сноубордистов, в том числе открывается одна из самых больших зон для вечернего катания в Красной Поляне и сноупарк в горной долине Цирк-2, где проходит множество соревнований в течение всего сезона.

Канатные дороги курорта находятся в шаговой доступности от основной инфраструктуры курорта, включающей линейку сетевых мировых брендовых отелей, среди которых Marriott, Novotel, Rixos, Courtyard, пункты проката оборудования, рестораны с кавказской и европейской кухней. Собственная школа профессиональных инструкторов по горным лыжам и сноуборду весь сезон обучает взрослых и детей. Для маленьких гостей на курорте работают несколько детских клубов, игровые комнаты, аквапарк и многое другое.

Горный курорт «Горки Город» предлагает множество развлечений апре-ски: от спа-комплексов с бассейнами, хаммамом и спа-процедурами до концертов популярных звезд, фестивалей и шоу-программ в игорной зоне «Красная Поляна».

Купить ски-пассы со скидкой, выбрать отель и узнать стоимость раннего бронирования можно на официальном сайте курорта www.gorkygorod.ru.

Юга.ру писали о том, что 1 мая на курорте «Горки Город» открылся самый высотный и длинный зиплайн России — аттракцион Gorky Fly длиной 1027 метров.

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